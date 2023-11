Hamas, le news di oggi. Colpite due cellule terroristiche in Libano

L'esercito israeliano ha riferito di aver colpito una 'cellula terroristica' nel sud del Libano che 'stava cercando di lanciare un missile anticarro verso l'area di Meiss El Jabal in Israele'. Oltre a questa, i militari israeliani hanno preso di mira 'un'altra cellula terroristica che si trovava nell'area'

