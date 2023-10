Hamas, le news dalla guerra di oggi. Israele: “Nessun cessate il fuoco”. Hamas e Anp plaudono a ris…

L'esercito israeliano ha cominciato a colpire pesantemente Gaza con artiglieria e raid massicci contro il campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia.

Intensi bombardamenti si sono uditi durante la notte. Hamas vorrebbe una tregua di qualche giorno e chiede il rilascio dei suoi sostenitori nelle carceri israeliane in cambio di 100 ostaggi israeliani detenuti nella Striscia di Gaza.

Israele, Noam tornato per combattere: 'Sono venuto qui per cancellare Hamas dalla faccia della terra'Noam, lo studente israeliano in Italia, è rientrato in per combattere e cancellare Hamas.

Meloni, contro Hamas dobbiamo dare maggior peso all'Anp

