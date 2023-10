Hamas, le news dalla guerra di oggi. Intensi bombardamenti su Gaza con 100 aerei impegnati in conte…

Continuano le incursioni notturne dell’esercito israeliano a Gaza che per la terza volta in 24 ore è entrato con carri armati e soldati nel territorio della Striscia per colpire obiettivi di Hamas. Le forze di terra dell'esercito israeliano espanderanno stanotte i blitz all'interno della Striscia di Gaza insieme agli attacchi aerei. Lo ha riferito il portavoce militare Daniel Hagari, rinnovando l'appello ai residenti palestinesi di evacuare verso il sud della Striscia.

Intanto il Pentagono informa che jet militari americani, su ordine del presidente Joe Biden, hanno attaccato in Siria gruppi di militanti sostenuti dall'Iran che avevano colpito truppe Usa nel Paese e in Iraq dopo il 7 ottobre. Secondo il portavoce militare Daniel Hagari il comando centrale di Hamas si troverebbe all’interno dell'ospedale Shifa di Gaza City, il più grande della Striscia.

