Hamas in guerra, le notizie di oggi |Onu: «Il raid israeliano su Jabalia potrebbe essere un crimine...

Una pausa significa dare tempo per far uscire i prigionieri»: lo ha detto Joe Biden ad un evento elettorale in Minnesota, dopo che un membro del pubblico aveva gridato «come rabbino ho bisogno che lei chieda un cessate il fuoco adesso». Lo riferisce il pool di reporter al seguito, senza precisare se il presidente si riferisse agli ostaggi o a coloro che sono trattenuti nella Striscia di Gaza.

