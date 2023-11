Hamas e l'attacco previsto in un documento del 2016 consegnato a Netanyahu (ma Israele lo aveva bocciato)

«Non è uno scenario ipotizzabile». Così il primo ministro d'Israele, Benjamin Netanyahu aveva sottovalutato l'allarme lanciato dall'allora ministro della Difesa. Era il 2016 e Avigdor Liberman lo aveva messo nero su bianco il presagio della catastrofe: «Hamas si sta preparando a un conflitto con Israele» scriveva nel dossier choc consegnato, sette anni fa, al capo di Stato maggiore e al premier.

Poi, come una veritiera profezia, l'ex ministro annunciava: «Hamas intende spostare il prossimo confronto in territorio israeliano dispiegando forze considerevoli e altamente qualificate (la forza Nukhba, per esempio) in territorio israeliano, conquistando al contempo una città israeliana (o anche delle città) nella Striscia di Gaza e prendendole in ostaggio, cosa che, oltre il danno fisico alle persone stesse danneggerebbe gravemente la coscienza e la morale degli...

Guerra Israele-Hamas, Netanyahu: 'La nostra sarà la vittoria del bene sul male'Israele, Netanyahu: nostro obiettivo eliminare Hamas Leggi di più ⮕

Israele, Netanyahu: 'Siamo a Gaza per distruggere Hamas'Le parole del premier israeliano: 'Dobbiamo garantire la nostra esistenza' Leggi di più ⮕

– Hamas, le news di oggi. Netanyahu: “È una guerra contro il male sarà lunga ma combattiamo per l’int…Le news in diretta dal conflitto tra Israele e Hamas Leggi di più ⮕

Guerra Israele-Hamas, in migliaia occupano il ponte di Brooklyn per chiedere la paceGuerra Israele-Hamas, nuova marcia a New York, sul ponte di Brooklyn Leggi di più ⮕

29 ottobre Scambio ostaggi, il no d'Israele , Preso il Fantomas della truffa , Festival di Roma, i vincitori :Gaza Israele risponde 'no' all'offerta di Hamas di scambio ostaggi prigionieri... Leggi di più ⮕

Guerra Israele-Hamas, in migliaia occupano il ponte di Brooklyn per chiedere la paceGuerra Israele-Hamas, nuova marcia a New York, sul ponte di Brooklyn Leggi di più ⮕