Hamas dichiara che una "tregua" è vicina

Uno dei leader di Hamas, Ismail Haniyeh, ha dichiarato che una "tregua" è vicina. Qualche ora prima il membro dell'Ufficio politico di Hamas, Izzat al-Rishq, aveva affermato che al momento non ci sono dettagli definitivi per raggiungere un accordo sullo. Lo riferisce Al Jazeera in arabo. Uno dei leader di Hamas ha aggiunto che ogni volta che ci avviciniamo al completamento dell'accordo sui prigionieri, "Netanyahu procrastina, interrompe l'accordo e continua a mentire a tutte le parti".

Intanto arriva un appello delle famiglie delle persone sequestrate al governo israeliano: "Riportate indietro tutti". L'esercito israeliano ha occupato il Palazzo della Giustizia di Gaza.Il bombardamento dell'ospedale indonesiano a Gaza effettuato dalle Forze di difesa israeliane (Idf) nelle prime ore di lunedì è "in totale conformità" con le norme del diritto internazionale. Lo ha sostenuto il consulente di politica estera del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, Ophir Fal





