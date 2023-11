Hamas accetta accordo con Israele per il rilascio di ostaggi

Hamas ha accettato le linee generali di un accordo con Israele che prevede il rilascio di circa 50 ostaggi in cambio di una tregua di tre giorni nella Striscia. Lo riporta l'agenzia di stampa Reuters. Blitz notturno dell'esercito israeliano, con soldati e carri armati, nell'ospedale di Al Shifa. Hamas ha lanciato un appello alla comunità internazionale: "Salvate i pazienti dell'ospedale, siamo pronti a ricevere ispezioni per confermare la natura medica della struttura".

Intanto la polizia israeliana apre un'inchiesta sugli stupri del 7 ottobre. L'esercito israeliano ha fatto saltare il palazzo del parlamento di Hamas a Gaza, conquistato nei giorni scorsi. Lo ha riferito il sito Ynet. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto a Giorgia Meloni che Ankara si aspetta che l'Italia sostenga un cessate il fuoco nella Striscia di Gaz

İLFOGLİO_İT: Il ministro della Difesa israeliano afferma che Hamas non ha più il controllo della StrisciaIl ministro della Difesa israeliano afferma che Hamas non ha più il controllo della Striscia. Guterres dell'Onu è profondamente turbato dalla situazione a Gaza e chiede un cessate il fuoco umanitario immediato. Il ministro degli Esteri israeliano critica Guterres per la mancanza di promozione del processo di pace nella regione.

LASTAMPA: Guerra in Medio Oriente, Israele: “Hamas non controlla più Gaza”, preso il Parlamento. Prosegue la battaglia …Guerra in Medio Oriente, Israele : “ Hamas non controlla più Gaza”, preso il Parlamento. Prosegue la battaglia negli ospedali. A rischio gli aiuti Onu, manca il gasolio

ADNKRONOS: Guerra Israele Hamas, ultime news oggi 15 novembre 2023Operazione militare all'AlShifaHospital di Gaza, la nota delle Forze di difesa israeliane: 'Intento che non venga causato alcun danno ai civili utilizzati da Hamas come scudi umani'. ✍️

AGENZİA_ANSA: L'esercito di Israele entra nell'ospedale al Shifa, Hamas: 'Un crimine contro l'umanità'GUERRA IN MEDIO ORIENTE | L'esercito israeliano è entrato nell'ospedale al Shifa di Gaza nella notte per un'operazione 'mirata in un'area specifica' della struttura. Testimoni hanno visto carri armati nel campus, Hamas accusa: 'è un nuovo crimine contro l'umanità'. L'Onu: 'Ieri morti 40 pazienti ad al Shifa'. ANSA

İLMESSAGGEROİT: Israele prende il parlamento di Gaza, «Hamas faccia evacuare gli ospedali»di Mauro Evangelisti Il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, uno dei falchi del...

MEDİASETTGCOM24: Hamas: 'Hezbollah entra in guerra se noi distrutti da Israele'Voci di un'intesa per il rilascio di 80 donne e bambini israeliani ostaggi in cambio di donne e adolescenti palestinesi detenuti da Israele . Ma Hamas ...

