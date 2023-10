Halloween, unghie da vampiro: il tutorial e i trucchi per realizzarle

Le Vampire Nails sono l'ultima tentazione per chi ama sfoggiare manicure di tendenza.

I vampiri sono tornati per restare e dalla tv, dal cinema e dalla passerella sono finiti sui social media per dare corpo alle fantasie delle nail artist più abili. ma anche irresistibili perché le creature notturne sono, per tradizione letteraria, anche ammalianti ed eleganti.e argento), diversa è la questione del design perché non c'è una vera e propria tendenza da seguire. Le unghie da vampiro sono, essenzialmente,ma non c'è una sola tecnica per realizzare le ombreggiature. Vediamo quali sono le più diffuse che prevedono l'uso di pennelli, qualche spugnetta e smalto gel o semipermanente.

Celebre per la sua peculiare visione creativa e amatissima dalle star, la stilista italiana Alessandra Rich propone il dress col colletto d'ispirazione vittoriana e l'abbottonatura frontale in tutte le sue collezioni. La designer, che ha creato il suo luxury brand a Londra, si ispira allo stile delle lady contemporanee della City. headtopics.com

Con i suoi abiti Alessandra Rich, veste le donne adulte, le giovanissime e le royals. La stessa Kate Middleton ha indossato negli anni molti suoi dress. Questo a pois, coi polsi e il colletto a contrasto e la gonna a pieghe è stato riproposto varie volte negli anni e oggi sembra perfetto per calarsi nei panni di una Mercoledì molto chic

