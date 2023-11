Halloween nei parchi a tema

BERGAMO - Fantasmi, zombi, streghe e zucche danzanti animano i parchi a tema per Halloween, la festa del trick-or-treat, dolcetto o scherzetto, che tra il 31 ottobre e il primo novembre celebra in versione moderna il capodanno celtico, dove si lotta contro i demoni con travestimenti che sbeffeggiano la paura. Nei principali parchi a tema la festa è già iniziata da qualche settimana, ma gli spettacoli più 'mostruosi' si concentreranno nel weekend di Ognissanti.

Per la giornata del 31 ottobre il parco di divertimento Leolandia, in provincia di Bergamo, ha organizzato una grande festa, HalLeoween, con giochi, spettacoli, animazioni e l'incontro con i draghi. Dalle 10 alle 21.30 oltre alle numerose animazioni a tema ci sarà l'incontro con il maestoso drago che sorveglia minaccioso il parco dall'alto della Torre Mediterranea e accoglie gli ospiti con nuvole di fumo e inquietanti ruggiti.

Diciotto metri di possanza alata, nove metri di larghezza, ruvide squame dal colore cupo, il drago è visibile da tutti gli angoli del parco ed è il secondo protagonista della saga dei draghi, dopo il gigantesco Drago Marino, avvinghiato al vascello pirata. Accanto a loro, altri draghetti più piccoli nella zona delle rapide di Leonardo e alcune uova che devono ancora schiudersi. headtopics.com

A Roma dal 28 ottobre al 5 novembre Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della tv, celebra Halloween con spettacoli unici e la notte del 28, del 31 ottobre e del 4 novembre con feste indimenticabili. Ci si diverte tra zucche stregate e balle di fieno, creature mostruose, 13 attrazioni da paura, le bare del cinema dove scattarsi un selfie, tanti spettacoli dal vivo, gli artisti del Circo Bianco e le cene a tema.

Fino al 5 novembre nel parco Gardaland è possibile assistere a uno spettacolo mostruosamente divertente: Gardaland Magic Halloween. Il divertimento inizia già venerdì dalle 17 alle 22 con 'Venerdì da Paura', dove si assiste a uno show incredibile di 13 corvi neri danzanti che, sulle note di una base musicale fra acrobazie e giochi di fuoco, coinvolgono gli spettatori. headtopics.com

Russia, media: 'Putin colto da attacco di cuore' | Il corrispondente Ansa: a noi non risultaIl presidente ucraino, a sorpresa a Bruxelles per la riunione ministeriale Nato, dice a Stoltenberg che la priorità per il suo Paese è la difesa aerea... Leggi di più ⮕

Miriam Galanti sul red carpet della Festa del CinemaItalian actor Miriam Galanti arrives for the closing ceremony at the 18th annual Rome International Film Fest in Rome, Italy, 28 October 2023. The Festa del Cinema di Roma runs from 18 to 29 October 2023. ANSA/FABIO FRUSTACI (ANSA). (ANSA) Leggi di più ⮕

Paolo Virzì alla Festa del Cinema di RomaItalian director Paolo Virzì arrives for the closing ceremony at the 18th annual Rome International Film Fest in Rome, Italy, 28 October 2023. The Festa del Cinema di Roma runs from 18 to 29 October 2023. ANSA/FABIO FRUSTACI (ANSA). (ANSA) Leggi di più ⮕

La Nocciola d'oro delle Langhe conferita allo chef CannavacciuoloAlla 93/a Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba (ANSA) Leggi di più ⮕

Misteriosi e terrificanti, dieci luoghi da paura per aspettare HalloweenGiardini spettrali, castelli infestati e siti in cui si verificano strani fenomeni naturali, belli da ammirare ma ancora inspiegabili Leggi di più ⮕

Un attacco aereo israeliano vicino al confine con Gaza... (ANSA) Leggi di più ⮕