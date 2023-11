Halloween, i costumi più belli indossati dalle star. FOTO

Halloween è un appuntamento importante per le star che hanno l'occasione di mascherarsi senza prendersi troppo sul serio, almeno per una notte. Ecco alcuni dei travestimenti meglio riusciti delle ultime stagioni. I migliori? Quelli delle celebrità che si calano nei panni di altre celebritàMariah Carey ha reso omaggio all'icona del rock Tina Turner nel 2019.

Le sorelle Kardashian nel 2017 hanno ben pensato di far rivivere ai loro fan questo momento a dir poco iconicoPrima di Harry Styles, nel firmamento della musica pop inglese, c'è stato Elton John e la giovane popstar lo sa bene al punto da pagare un tributo al suo illustre predecessore ad un party di Halloween a Los Angeles nel 2018Nicky Hilton fece Paris ad Halloween 2018 per uno dei momenti più brillanti ed iconici delle due sorelle ereditiere.

Halloween con vento e piogge sull'Italia, ecco dove colpirà il vortice: le previsioni meteoMassima attenzione in particolare sulla Liguria, al Nord Est e sui settori tirrenici Leggi di più ⮕

Perché Heidi Klum è la regina di Halloween: le foto dei suoi incredibili travestimentiLa modella va matta per i costumi a tema Halloween e non si tira mai indietro davanti alla prospettiva di ore e ore al tavolino del trucco e parrucco. Scopriamo insieme i suoi costumi più iconici Leggi di più ⮕

Idee trucco Halloween dalle star: Kendall Jenner diventa Marilyn MonroeLa notte delle streghe si avvicina, ma a Hollywood e dintorni i party in maschera sono già iniziati. Il contest tra celeb per il look più bello è nel vivo e la brunissima Kendall Jenner spiazza tutti con il look da Halloween in stile bombshell anni '50. Leggi di più ⮕

Dalle passerelle, i look iconici a cui ispirarsi per HalloweenLe origini di Halloween. Leggi di più ⮕

Genoa: da Laudrup a Mbappè, ecco a chi i grandi ex paragonano GudmundssonAlbert Gudmundsson continua a essere l&39;uomo del momento in casa Genoa, tanto che non passa giorno senza che si scriva o si dica qualcosa sul suo conto. Oggi, ad esempio, a parlare del talento islandese Leggi di più ⮕

Marvel's Wastelanders: Black Widow, ecco il trailer della terza stagione della serie audioArriverà su Audible l'8 novembre la terza stagione della serie audio Marvel's Wastelanders, dedicata stavolta a Black Widow, che ha la voce di Lella Costa. Leggi di più ⮕