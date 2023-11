Halloween e Ognissanti guastate in parte dal maltempo

Maltempo ancora protagonista del meteo nella settimana che si apre oggi, ma non dappertutto e non tutti i giorni. Se oggi sono previsti forti colpi di vento e locali nubifragi, domani, Festa di Halloween, avremo ancora precipitazioni sparse al Centro Nord e sulla Calabria alternate però a pause più asciutte. Secondo Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.

Nel dettaglio: Lunedì 30. Al nord: maltempo. Al centro: maltempo sulle tirreniche. Al sud: in prevalenza soleggiato con massime calde per il periodo. Martedì 31. Al nord: temporali sparsi, più probabili sui settori orientali. Al centro: maltempo sulla Toscana. Al sud: veloci rovesci su Basilicata e Calabria.

Mercoledì 1 Novembre. Al nord: molte nubi e piogge a carattere sparso. Al centro: piogge su Umbria, Toscana e Lazio. Al sud: peggiora rapidamente su Campania, Basilicata, Calabria. Tendenza: nuovo insidioso ciclone carico di maltempo dal 2 novembre; forte maltempo al Nord e poi sul resto d'Italia nei giorni successivi.

