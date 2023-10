Halloween, alunno si presenta a scuola vestito da nazista (con aquila e svastica): premiato per l'originalità

Un episodio più che spiacevole quello accaduto in una scuola privata di Padova: un allievo si è presentato alla festa Halloween vestito da nazista, con tanto di aquila e svastica in bella vista.

Ci sembra superfluo evidenziare la gravità di simili comportamenti nell’ambito di un istituto scolastico il cui fine precipuo dovrebbe essere quello dell’educazione alla civile convivenza».

