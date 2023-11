Halloween 2023: i costumi delle celebrity, da Megan Fox a Hailey Bieber

a notte più paurosa dell’anno ha ispirato anche le star, che fanno a gara di costumi e make up da brividi per festeggiare Halloween 2023. Le ispirazioni per quest’anno vengono soprattutto dai film horror, da Kill Bill a Scream, passando per le pellicole di Tim Burtone Machine Gun Kelly. La coppia ha sfoggiato sui social ben due travestimenti per festeggiare la notte delle streghe, prendendo ispirazione dal film di Tarantino “Kill Bill” e dal Manga “Death Note”.

Kourtney Kardashian e la cantante Keke hanno scelto un classico dei travestimenti horror, interpretando entrambe la moglie di FrankensteinNon possono poi mancare i personaggi più celebri degli anni ’90, tra le ispirazioni più richieste per iPer lla festa di Halloween Casamigos, il party horror più atteso dell’anno,Il più tenero interpretando ogni anno i classici del mondo dei fumetti e videogames: da Bat Man al Pokemon Pikachu, fino al costume del 2022 in stile Toy Story.

