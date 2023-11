Halloween 2023 a Forte Antenne, l’ultima notte è da incubo: installazioni, musica e visita del Forte tra segre

La serata più inquietante dell’anno si celebra a Forte Antenne martedì 31 ottobre. Una grande festa, che sancisce anche la fine di questa stagione, tra installazioni artistiche e musica in un luogo monumentale che proteggerà tutti dagli spiriti malvagi che si aggirano nella notte di Halloween.

Sul palco e in console si susseguiranno Fivequestionmarks, Ladymaru, Vipers0und e TBA. Mentre nella Piazza D’ami si assisterà al meglio della techno romana e italiana con Alessandro Adriani, Cosimo Damiano, Zero Caino, Giorgio Gigli.A partire dalle 19 a via del Forte Antenne 12 sarà possibile conoscere la storia di Forte Antenne con la visita dei luoghi più nascosti alla scoperta dei segreti di questa location suggestiva all’interno di villa Ada.