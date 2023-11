HairStyle: The Talent Show, il programma dedicato ai parrucchieri

Per questo è nato HairStyle: The Talent Show, il programma che in onda su Real Time e all'interno del catalogo di contenuti in streaming di Rakuten TV. Un contest alla MasterChef, prodotto da Shine Iberia dove dieci parrucchieri saranno giudicati da Ferretti e da Rudy Mostarda, un altro nome importante dell'industria.

Direttore creativo globale del marchio Alfaparf Milano Professional, fondatore di Extrema Hair, che conta più di 90 saloni affiliati in Italia, e presenza fissa nei backstage delle sfilate di moda. Oggi a un parrucchiere è richiesto di essere un consulente d'immagine, di capire e interpretare stile e personalità della cliente e di costruire taglio e colore su misura. Tutte cose che Rossano fa da almeno trent'anni con il suo metodo di taglio che mette al centro la persona. «Il mio obiettivo è che tutti i parrucchieri si trasformino in consulenti d'immagine, cioè che sappiano ascoltare chi hanno di fronte, che sappiamo costruire un viaggio da questo ascolto, valorizzando la bellezza della cliente

