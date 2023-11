Haaland, il bomber norvegese che sogna il Pallone d'Oro

Ha vinto il Triplete con il Manchester City, ma non è stato abbastanza per soffiare a Lionel Messi il suo ottavo Pallone d'Oro

. Il bomber norvegese si può consolare non solo con il(maggior numero di gol, davanti al rivale Mbappé) e con la nomina dello stesso Messi a potenziale erede, ma anche con la presenza al suo fianco, nella vita come nella serata di Parigi, della bella, quattro anni più giovane, una ex calciatrice conosciuta ben prima di fare il suo spettacolare ingresso nel mondo del pallone.

AGENZİA_ANSA: Messi Pallone d'Oro ma niente premio rookie dell'anno MlsLionel Messi avrà pure vinto il suo ottavo Pallone d'Oro attirando ancora di più l'attenzione sulla Major League Soccer dove gioca nell'Inter di Miami, ma non avrà anche il premio di 'rookie', ovvero miglior nuovo arrivo, dell'anno della lega nordamericana.

SKYSPORT: Messi non è il rookie del 2023 in MLS: premio a GiakoumakisMessi infinito, dagli inizi all'ottavo pallone d'oro

GOALITALİA: Il Pallone d'Oro cambia: dal 2024 verrà organizzato dalla UEFAIl più prestigioso riconoscimento calcistico a livello individuale verrà assegnato dalla UEFA, la quale introdurrà nuovi premi.

TUTTOMERCATOWEB: L'Equipe dedica la prima pagina a Mbappé in ottica Pallone d'Oro: 'Arriverà il suono''Arriverà il suono'. Così titola in prima pagina L'Equipe, in riferimento a Mbappé. Nell'ultima edizione del Pallone d'Oro è finito al terzo posto dietro a Messi e Haaland ma, con l'epoca della Pu

CORSPORT: Ex Serie A quasi Pallone d'Oro, ora vende aspirapolveri: avete capito chi è?Il centrocampista adesso ha cambiato vita, ha messo qualche chilo in più e ha investito in un mercato particolare

