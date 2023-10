'Ha lasciato un biglietto'. Il mistero sul killer del Maine in fuga

in una delle residenze del fuggitivo. Non sono stati resi noti i contenuti, ma si tratterebbe di una sorta di. Lì, vicino alla riva del corso d'acqua, è stata trovata l'automobile di Robert Card venerdì mattina: secondo quanto ipotizzato dalle autorità, il killer potrebbe essersi gettato. Un estremo gesto come avvenuto per altri autori di massacri.

La speranza è quella di individuare Card già nelle prossime ore, così da ripristinare la normalità nel Maine. Come indicato dalla polizia, nelle ultime 48 ore i residenti sono rimasti nelle loro case per facilitare le ricerche ed evitare rischi: nella giornata di giovedì le ricerche si sono concentrate nella zona rurale di Bowdoin, ma dell'assassino nessuna traccia.

