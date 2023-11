Guida alla giornata in Borsa

"Dato il recente aumento dei rendimenti, è meno probabile che la Fed aumenti i tassi a dicembre, con la possibilità di rialzarli in seguito per continuare a ridurre l'inflazione", ha commentato Damanick Dantes, strategist di Global X. Tuttavia, il presidente della Fed Jerome Powell, affermando che l'idea che sarebbe difficile aumentare i tassi dopo una pausa di due riunioni è sbagliata.

, mentre subito dopo gli annunci della Federal Reserve i tre indici di New York hanno preso il volo, chiudendo in rally questa prima sessione di novembre, dopo un ottobre 'nero', trainate dal Nasdaq a +1,64% e con il Dow Jones che ha guadagnato lo 0,67% e l'S&P 500 che è avanzato dell'1,05%.

Dominano i timori legati al conflitto mediorientale ma si attende con ansia la decisione sui tassi di interesse della Fed, in arrivo mercoledì Mercati tenuti a freno dai timori di escalation delle tensioni in Medio Oriente e dalla preoccupazione che la Fed possa continuare a mantenere alti i tassi di interesse per un periodo più lungo del previsto

I mercati vacillano e procedono deboli e contrastati, per il timore di un allargamento all'Iran e al Libano del conflitto a Gaza tra Israele e Hamas.

AGI AGENZIA ITALIA: Guida alla giornata in BorsaOcchi puntati sulla Fed di domani. I mercati sono pronti a scommettere che la banca centrale americana resterà ferma, considerano magari un nuovo rialzo dei tassi prima della fine dell'anno

AGENZIA_ANSA: Borsa: Europa tonica dopo l'inflazione, bene Milano e i BtpBorse europee vivaci dopo il dato sull'inflazione nell'Eurozona, che conferma ad ottobre la frenata dei prezzi e l'efficacia della stretta monetaria della Bce. (ANSA)

AGENZIA_ANSA: Borsa: l'Asia in rialzo in attesa della Fed, corre TokyoBorse asiatiche in rialzo in attesa delle decisioni di politica monetaria che arriveranno questa sera dalla Fed, con i listini che scommettono sul fatto che i tassi resteranno fermi. (ANSA)

AGENZIA_ANSA: Borsa: Europa poco mossa in attesa della Fed, spread a 200Borse europee poco mosse in attesa delle decisioni della Fed, che stasera dovrebbe mantenere i tassi fermi ma che potrebbe ritagliarsi la possibilità di alzarli nuovamente nella riunione di dicembre. (ANSA)

CORRIERE: La Fed lascia i tassi fermi al 5,5% Powell: «possibili nuovi rialzi dopo la pausa»Il costo del denaro è ai massimi da 22 anni. «L’idea che sarebbe difficile aumentare di nuovo i tassi dopo l’interruzione non è corretta». Wall Street in rialzo

AGENZIA_ANSA: Wall Street in rialzo dopo la Fed, Dj +0,28%, Nasdaq +0,66%Wall Street procede positiva dopo la Fed che, come previsto, ha lasciato i tassi di interesse invariati. Il Dow Jones sale dello 0,28% a 33.137,76 punti, il Nasdaq avanza dello 0,66% a 12.934,15 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,40% a 4.

