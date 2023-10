Guida ad Halloween 2023, tutte le tendenze su costumi, make up e decori

I cittadini del mondo, adulti e bambini alle prese con crisi economiche e guerre, festeggeranno l’imminente notte di Halloween il 31 ottobre? Già nel Medioevo alla fine di ottobre (in previsione dell’arrivo dell’inverno) si indossavano maschere per l’arrivo della stagione più fredda e cupa, per allontanare la morte e fare riti propiziatori per i raccolti futuri.

Trend travestimenti 2023 Che il trend ‘Barbie e Ken’ sia già esploso lo confermano i dati basati sulle tendenze di TikTok : all’apice c’è ‘Barbiecore’ (+1,092% in un anno). Si va dalla Barbie cowgirl alla Barbie della casa dei sogni e alla Barbie pattinatrice. Per gli uomini Ken nell’outfit dal clan mojo dojo con capi western e tocchi di pelliccia. La felpa di Ken ‘i am enough’ continua ad essere tra le più cliccate sui siti dei e-commerce.

“La moda è stata stregata dalla Halloweemania rievocando alcuni dei nostri film e serie di Halloween anni ’90 preferite, - sottolineano gli analisti della piattaforma di moda e design Stylight che conta oltre 120 milioni di clienti nel mondo. - Classici cult come Practical Magic, The Craft, Scream e Buffy l’ammazzavampiri sono di nuovo fonte di ispirazione insieme alla nostra moda tra la fine degli anni ’90 e gli anni 2000". headtopics.com

Makeup da brivido “Halloween è il momento più atteso dell’anno da tutta la beauty community poiché offre l’opportunità di trasformarsi e di vivere i personaggi tanto amati per una divertente notte in costume, - spiega Nick Chiron, Master trainer ed educational di Mulac (mulaccosmetics.com) . - Giocare con il make-up è fantastico per realizzare look da brivido.

Precisa Chiron: “Nel make-up ritroviamo incarnati pallidi, matite labbra molto scure, rossetti color sangue e ciglia finte estreme. Per la caratterizzazione di un volto facciamo sempre uso di un contouring visibile ma ben sfumato per il quale consiglio i nuovissimi ‘liquid Soul’ di Mulac. Sono fluidi all over facilmente sfumabili per valorizzare le ombre e scavare le guance oltre che per ricreare uno sguardo molto sexy”. headtopics.com

