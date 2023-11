Guerriglia urbana nei Navigli di Milano

Panico tra i proprietari dei locali di Milano durante le scene di guerriglia urbana nella notte nel settore dei Navigli. Un gruppo di circa 60/80 uomini, coperti da cappucci e caschi, con manganelli e bastoni in mano, hanno lanciato in aria tavolini e sedie per poi proseguire con fumogeni, petardi e bombe carta, lungo il Naviglio Grande in direzione Darsena intorno alla mezzanotte.

