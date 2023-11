Guerra ultime notizie. Gaza, Biden chiede «pausa» per far uscire ostaggi

Le operazioni di rilascio dell’acqua - che si protrarranno per tre decenni, sono viste dall’esecutivo come un passo fondamentale per lo smantellamento della centrale colpita dal catastrofico terremoto del marzo del 2011 e il successivo tsunami.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SKYTG24: Guerra Gaza, Onu: raid su campo profughi può essere crimine di guerraMedio Oriente, voci dei cittadini stranieri usciti da Gaza

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕

SKYTG24: Guerra nella Striscia di Gaza, la Giordania richiama il suo ambasciatore in IsraelePortavoce Unicef: Gaza è diventata un cimitero di bambini

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Israele, esercito a Gaza City: le news della guerra con HamasMorti 13 militari israeliani, nuovo raid sul campo profughi

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

SKYTG24: Guerra a Gaza, a che punto è l’avanzata delle truppe di Israele nella StrisciaLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra a Gaza, a che punto è l’avanzata delle truppe di Israele nella Striscia

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕

MEDIASETTGCOM24: Gaza, nuovo raid sul campo profughi a Jabalya | L'Onu: 'Potrebbe costituire un crimine di guerra'Hamas ha attaccato in maniera diretta l'Italia. Lo ha fatto attraverso il Capo del consiglio delle relazioni internazionali dell'organizzazione terror...

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Israele, difese Hamas cedono: assedio a Gaza City, le news sulla guerraNuovi raid su Jabalia, ucciso un altro comandante di Hamas

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕