Guerra Ucraina, pioggia di bombe russe: colpiti 118 villaggi. LIVE

Gli approfondimenti: Yevgeny Prigozhin, chi era il capo del gruppo Wagner Russia, la marcia dei ribelli senza sparare un colpo. Cosa è successo Diga esplosa in Ucraina: l'evento e le conseguenze. Mappe interattive Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti La storia di Zelensky da ex comico a presidente in guerra.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TGLA7: Ucraina: 118 villaggi colpiti è l'offensiva più importante da inizio annoQuesta mattina bombardato il centro di Kherson. Attaccata anche la raffineria di Kremenchuk | TG LA7.

Fonte: TgLa7 | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Kiev, 118 villaggi colpiti in 24 ore,record da inizio annoLe truppe russe hanno attaccato un record di 118 insediamenti in 10 regioni ucraine nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto il ministro degli Interni ucraino, Igor Klymenko, come ripota Ukrinform. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

MEDIASETTGCOM24: Bologna, inquietudine per malori sospetti di operatori 118Alla luce di sette casi di malesseri sospetti registrati negli ultimi quattro mesi tra gli operatori del 118 Emilia Est a Bologna, casi che hanno riguardato anche due elicotteristi, ʼabbiamo fatto delle indagini di tipo ambientale all'interno della struttura e questi indagini hanno dato esiti negativi rispetto a possibili fonti di inquinamento per...

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più ⮕

SKYTG24: Perché il Seveso allaga Milano di frequente: le cause delle 118 esondazioni in 48 anniIl 10 luglio del 1976 si verificò uno dei peggior disastri ambientali in Italia

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕

MEDIASETTGCOM24: Maltempo Milano, perché il Seveso esonda così spesso: 118 volte dal 1975Alberi caduti, strade trasformate in fiumi, interi quartieri sott'acqua: è difficile il ritorno alla normalità per Milano dopo il violento temporale c...

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più ⮕

MEDIASETTGCOM24: Perché il Seveso esonda così spesso: 118 volte dal 1975La tremenda ondata di maltempo che si è abbattuta su Milano ha provocato l'ennesima esondazione del fiume Seveso. L'ultima prima di quella odierna risaliva al 15 settembre, in concomitanza con un'altra ondata di abbondanti precipitazioni.

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più ⮕