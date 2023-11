Guerra Israele-Hamas, i primi 4 italiani lasciano la Striscia di Gaza da Rafah: chi sono

Quattro italiani, volontari di Ong internazionali, uno dei quali con moglie palestinese, che nelle scorse settimane erano già localizzati presso la base Unrwa a Rafah, hanno attraversato ieri il valico di Rafah e sono passati in Egitto, assistiti da personale dell'Ambasciata d'Italia al Cairo (GUERRA ISRAELE-HAMAS:). I concittadini usciti da Gaza sono Giuditta Brattini, Maya Papotti, Laura Canali e Jacopo Intini.

Gli italiani che hanno lasciato Gaza sono Laura Canali di Human Rights Watch, Maya Papotti di Azione contro la fame, Giuditta Brattinidell’associazione Gazzella e Jacopo Intini di Cooperazione internazionale Sud Sud con la moglie palestinese Amal Khayal, capomissione, conosciuta tre anni fa proprio a Gaza. Uscendo hanno detto: “Ce ne andiamo ma il nostro pensiero ora va a ciò che lasciamo, al disastro di Gaza.

L’esercito israeliano ha rivendicato - tramite l’attacco su vasta scala al campo di Jabalya - la distruzione di "una, comandante del Battaglione centrale di Jabalya, responsabile dell’unità 'Nukhba', che avrebbe condotto l'attacco di Hamas a Israele dello scorso 7 ottobre

