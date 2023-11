Guerra Israele-Hamas, circondata Gaza City. E Biden chiede una pausa per gli ostaggi

che potrebbe controllare Gaza una volta eradicata l’organizzazione di Hamas. Lo fanno sapere i senatori Usa Chris Van Holden e Richard Blumenthal al sito Politico. I due stanno lavorando per l’istituzione di un contingente internazionale che non dovrebbe però includere militari dello Us Army. Van Hollen ha comunque precisato che si tratta solo di discussioni preliminari.. I guerriglieri libanesi sostengono di aver abbattuto un drone di Israele servendosi di un missile terra-aria.

