Guerra in Ucraina, Russia ha usato nuovi droni Italmas? Le ultime notizie di oggi 25 ottobre

L'analisi dell'Isw dopo il recente attacco all'oblast di Kiev. 007 Gb:"Allerta Russia per possibili attacchi lungo il Dnipro". Camera alta parlamento russo approva revoca bando test nucleariforze russe potrebbero aver utilizzato per la prima volta i nuovi droni Italmas a lungo raggio in un recente attacco all’oblast di Kiev

. Lo afferma l’Istituto per lo studio della guerra (Isw) nel suo ultimo aggiornamento, secondo cui questo tipo di drone offre specifiche notevolmente migliorate rispetto a un altro uav prodotto in Russia chiamato Lancet. Questi aggiornamenti comprenderebbero una testata più grande e una autonomia fino a 200 chilometri. Si dice che il drone sia dotato di un motore a benzina, con il serbatoio del carburante integrato nella struttura alare.

. L’Ucraina ha dato maggiore priorità alle operazioni in questo settore, costruendo piccole teste di ponte sulla sponda orientale che controlla dalla scorsa estate". Lo scrive su X l'intelligence britannica, sottolineando che"probabilmente La Russia è in allerta circa la possibilità di attacchi lungo il fiume da quando ha ritirato le sue forze dalla sponda occidentale 12 mesi fa". headtopics.com

"L'area - prosegue il ministro della Difesa di Londra - è sotto il controllo della 18a Armata di Armi Combinate, recentemente costituita, dopo che alcune delle unità precedentemente presenti nella zona sono state dirottate verso l'asse di Orikhiv a est. Come nella maggior parte degli altri settori, un fattore decisivo è quasi certamente la capacità dei militari di effettuare un fuoco di artiglieria accurato e intenso.

, ma questo volta, ha sottolineato Volodymyr Zelensky, Kiev non prevede solo di difendersi ma anche di rispondere agli attacchi."Ci stiamo preparando ad attacchi terroristici contro le infrastrutture dell'energia. Quest'anno non soltanto ci difenderemo, ma anche risponderemo", ha detto il presidente ucraino su Telegram, rilanciato da Ukrainska pravda. headtopics.com

