Guerra in Ucraina, quando Giorgia Meloni puntava sulla pace con Kiev vittoriosa

Dentro l’ilarità del contesto, le parole della premier al duo comico Vovan e Lexus Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo: evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ADNKRONOS: Giorgia Meloni e la trappola dei comici: le risposte dell'Ucraina'Siamo con gli ucraini e continuiamo ad aiutarli'

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Giorgia Meloni e scherzo russo: 'Sostegno a Ucraina' e Mosca attacca premierZakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, attacca il presidente del Consiglio

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

FATTOQUOTIDIANO: Guerra in Ucraina, quando Giorgia puntava sulla pace con Kiev vittoriosaArmi a oltranza, quindi, finché ce n’è bisogno

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più ⮕

LIBERO_OFFICIAL: Giorgia Meloni, Molinari la spara grossissima: "Mani sulla Repubblica"'Le mani sulla Repubblica', titola... Repubblica . Il cortocircuito non è nel gioco di parole, semmai nei toni apocalittici scelti...

Fonte: Libero_official | Leggi di più ⮕

TODAY_IT: Con la "sua" riforma oggi Giorgia Meloni avrebbe una maggioranza risicataChe numeri avrebbe l'attuale esecutivo se alle ultime elezioni si fosse votato con la riforma costituzionale messa in campo dalla maggioranza? Lo...

Fonte: Today_it | Leggi di più ⮕

LEGGOIT: Giorgia Meloni vittima dello scherzo telefonico dei comici russi e del falso presidente dell'Unione Africana:«C'è molta stanchezza da tutte le parti» sul conflitto in Ucraina e...

Fonte: leggoit | Leggi di più ⮕