Guerra in Medio Oriente: Israele attacca il consolato iraniano a Damasco

Le notizie in diretta sulla guerra in Medio Oriente di oggi 2 aprile 2024. Israele ha attaccato il consolato dell'Iran a Damasco: si teme l'allargamento della guerra in Medio Oriente. Almeno sette persone sono state uccise, tra cui Mohammad Reza Zahedi, alto comandante delle Guardie Rivoluzionarie iraniane, e altri due generali. L'Iran ha promesso ritorsioni. L'esercito israeliano si è ritirato dall’ospedale al Shifa di Gaza City.

Gli Stati Uniti continuano a opporsi all'offensiva israeliana a Rafah per motivi umanitari. Sul fronte degli aiuti: alcuni operatori umanitari internazionali dell'organizzazione non profit World Central Kitchen sono stati uccisi durante un attacco israeliano a Gaza. Lavoravano per la ong statunitense dello chef José Andres che si dice distrutto dalla perdit

Attacco a consolato Iran a Damasco, Khamenei: 'Puniremo Israele'A Damasco colpito un palazzo dell'ambasciata iraniana

Siria, Israele bombarda Damasco: alta tensione con IranIl raid provoca 6 morti nella zona dell'ambasciata di Teheran

Raid di Israele sul consolato iraniano a Damasco, Teheran: "Crimine codardo, risponderemo"Dopo l'attacco israeliano al consolato iraniano a Damasco, in Siria, è arrivata la reazione di Teheran. Il ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian su X ha messo sotto accusa le responsabilità degli Usa: "Un messaggio importante è stato inviato al governo americano, in quanto sostenitore del regime sionista", ha scritto.

Raid Israele su Damasco, accuse sugli Usa: ultime newsIl presidente iraniano Raisi: 'Crimine vigliacco, non resterà senza risposta'. Stati Uniti: 'Non siamo coinvolti

Chi era Zahedi, il generale ucciso a Damasco da un raid di IsraeleDa boia di Khamenei ad armiere di Hezbollah e riferimento delle milizie sciite tra Siria e Iraq. È il colpo più grande dall'uccisione di Soleimani

