Guardiola e l'importanza del centravanti nel Manchester City

Nelle sue continue e affascinanti sperimentazioni, Pep Guardiola ha aperto nuove strade per arrivare al gol tra cui quella di svuotare l’area, giocare senza un centravanti vero e proprio e attaccare la porta con tanti inserimenti. Poi, però, nel suo spogliatoio è entrato Haaland e Guardiola ha rapidamente virato riproponendo la figura della prima punta classica nel Manchester City.

Il numero 9 da grandi cifre non è indispensabile per vincere, ma è un aiuto prezioso: non solo per i gol che segna, ma per il messaggio che lancia e per le opportunità che offre. Quando una squadra è in forma e il suo gioco scorre in modo convincente, le occasioni abbondano e tanti calciatori possono sfruttarle. Ma quando la manovra rallenta, le gambe sono affaticate e la testa anche, la palla che viene mandata in area più che un cross è una preghiera. E davanti al portiere serve chi riesca a esaudirla. Le reti del grande centravanti, quello che sposta gli equilibri, si pesano almeno quanto si contan





Il Manchester United annuncia l'acquisizione di azioni da parte di INEOSIl Manchester United ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo in base al quale il presidente di INEOS, Sir Jim Ratcliffe, acquisirà il 25% delle azioni di Classe B e fino al 25% delle azioni di Classe A del Manchester United e fornirà altri 300 milioni di dollari destinati a consentire futuri investimenti nell'Old Trafford.

Dramma Eriksson: 'Ho un cancro terminale. Mi resta un anno di vita'L'ex tecnico svedese, campione d'Italia con la Lazio nel 2000 ha parlato a una radio del suo Paese: 'Devo lottare il più a lungo possibile'

