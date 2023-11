«Guadagno 100mila euro l'anno controllando le mail senza parlare con nessuno»: ecco il lavoro dei sogni

La frustrazione dei lavoratori, gli stipendi troppo bassi per poter vivere, la preoccupazione di arrivare a fine mese, i requisiti 'stellari' richiesti per pochi spiccioli e più in generale i vari problemi che si sono fatti strada nel mondo del lavoro sono argomenti di conversazione molto frequenti al giorno d'oggi, in particolare tra i giovani che si affacciano per la prima volta alla realtà del lavoro.

Il riassunto che Nick dà delle sue mansioni parla chiaro: «controllare le e-mail, fare dei report e pianificare». Il tutto, specifica, «lavorando in maniera indipendente e senza bisogno di parlare».

Vox in piazza contro amnistia a catalanisti, in 100mila a MadridOltre 100mila persone hanno invaso Madrid per protestare contro il leader del Psoe Pedro Sanchez e la sua intenzione di concedere l'amnistia agli esponenti catalanisti pur di ottenere i loro voti necessari per tornare al governo. (ANSA) Leggi di più ⮕

Vladimir Luxuria con la mamma a Verissimo, chi è Maria Michela Guadagno? Età, figli, il dolore del coming out.La mamma di Vladimir Luxuria arriva per la prima volta in tv. Maria Michela Guadagno sarà... Leggi di più ⮕

Vladimir Luxuria con la madre a Verissimo, chi è Maria Michela Guadagno? Età, figli, il dolore del coming out.La mamma di Vladimir Luxuria arriva per la prima volta in tv. Maria Michela Guadagno sarà... Leggi di più ⮕

Giorgetti rivendica il taglio degli sgravi per gli expat. Ma non tocca la tassa piatta per i super ricchi…Meno agevolazioni per i professionisti, dirigenti, imprenditori e tecnici che rientrano in Italia, perché occorre “eliminare distorsioni” e risparmiare risorse. Ma nessuna modifica al maxi regalo fiscale previsto fin dal 2016 per i Paperoni che spostano qui la residenza: una tassa piatta di soli 100mila euro per chi guadagna milioni. Leggi di più ⮕

Cagliari-Frosinone, le formazioni ufficiali: Ranieri senza punte, Di Francesco senza CheddiraCAGLIARI - Scuffet; Nandez, Dossena, Goldaniga, Augello; Deiola, Prati, Makoumbou, Jankto; Mancosu, Luvumbo. FROSINONE - Turati; Lirola, Romagnoli, Monterisi, Marchizza; Brescianini, Barrenechea, Reinier; Leggi di più ⮕

“Nun se po’ cchiù parlà”, Marisa Laurito scherza (mica tanto) in una canzone alla Arbore sul…Nel pezzo scritto da Lorenzo Hengeller (in anteprima il video su FQMagazine), la celebre attrice della banda di Quelli della notte si lamenta con spudorata ironia di cancel culture, finte battaglie formali per le donne e per quella spensieratezza che non fa più parte della vita di tutti i giorni. Leggi di più ⮕