Gruppo Bmw avvia produzione prototipi celle per batterie Bev

Dall'impianto tedesco di Pasdorf del gruppo Bmw sono uscite le prime celle prototipo per i pacchi batteria dei veicoli elettrici che il Costruttore di Monaco immetterà sul mercato a partire dal 2025. Forma cilindrica, altezza di 95 millimetri, diametro di 46 millimetri le nuove pile costruite nell'impianto CMCC equipaggeranno i modelli Neue Klasse.

Rispetto alle celle prismatiche di quinta generazione, il loro contenuto di nichel è maggiore sul lato catodico e quello di cobalto è stato ridotto. Sul lato anodico, è stato invece aumentato il silicio. Novità che permettono di migliorare la densità energetica volumetrica delle celle di oltre il 20%.

Le nuove celle, progettate nel Centro di competenza di Monaco, saranno interamente costruite a Pasdorf, una struttura che occupa 80 persone, dove tra l'altro si realizzano le trasmissioni di sesta generazione per veicoli elettrici e dove procedono gli studi per lo sviluppo di accumulatori allo stato solido (Assb)."Nel nuovo CMCC - chiarisce il gruppo teutonico -, tutti i processi verranno analizzati scrupolosamente per ottimizzare sempre di più l'uso delle risorse. headtopics.com

