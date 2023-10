Grosso smaschera la talpa nel Lione: 'C'è una cosa che non mi è piaciuta'

L'avventura di Fabio Grosso al Lione non è iniziata nel migliore dei modi: ultimo posto in classifica e sfuriata negli spogliatoi per una presunta talpa . Nervi tesissimi che si sono riversati nella conferenza stampa di oggi. Le parole di Grosso Queste le sue parole: “Cercherò di dire quello che posso, perché ci sono cose che rimarranno all’interno del gruppo. So cosa pensano di me le persone che lavorano con me.

Ho parlato con loro perché è venuta fuori una cosa che non mi è piaciuta . Lo spogliatoio è molto importante, è il luogo dove costruiamo il nostro futuro. Già in questo momento è difficile costruire, quindi bisogna stare tutti insieme. Penso che i giocatori lo abbiano capito bene e andremo avanti“.

