Grosso ferito a Marsiglia, Francia sconvolta. L’Equipe: “Disgusto e vergogna, l’odio degli idioti sta distrug…

La sassaiola, fuori allo stadio del Marsiglia. I vetri del bus del Lione infranti. La faccia sanguinante di Fabio Grosso, quindici punti di sutura, sbattuta in prima pagina su L'Equipe, che titola 'Il disgusto e la vergogna'. La partita rinviata. Il caos. Il giorno dopo, sui giornali, riecco il problema ultrà in Francia.

Trasferte in Francia, verso la stretta So foot scrive che le immagini di Grosso 'offrono un'idea per i costumi di Halloween ma soprattutto simboleggiano la stupidità di certi tifosi. In un momento in cui il governo sembrava voler allentare i divieti di trasferta, questi gravi incidenti spingeranno senza dubbio le prefetture a una maggiore restrizione.

