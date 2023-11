Greta Thunberg interrotta durante un discorso pubblico ad Amsterdam

Greta Thunberg è stata interrotta durante un discorso pubblico ad Amsterdam, in Olanda, in seguito a una lunga marcia per l'ambiente e con una forte simpatia per la causa palestinese. L'ambientalista è rimasta interdetta quando un manifestante è salito sul palco per toglierle il microfono accusandola di concentrarsi troppo sulla politica olandese a scapito delle questioni climatiche. Greta ha guidato una folla enorme per le vie della città olandese, circa 70.

000 partecipanti, definita 'la più grande marcia di sempre' nel Paese dagli organizzatori. La volontà era quella, ormai solita, di chiedere alle autorità di prestare maggiore attenzione ai cambiamenti climatici, ed è stata messa in atto 10 giorni prima delle elezioni anticipate

