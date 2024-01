Greta Scarano: «Se si ama una persona, di certo non la si uccide»

«Non ne posso più di sentire certe frasi», mi dice Greta Scarano dall’altra parte dello schermo, «se si ama una persona, di certo non la si uccide». Con lei in occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne, abbiamo deciso di commentare alcune frasi piene di pregiudizi che sentiamo ripetere troppo spesso di fronte alle violenze di genere e che abbiamo sentito e risentito anche in questi giorni, dopo l’uccisione di Giulia Cecchettin.

Scarano è tra gli ospiti del panel condotto dalla Direttrice responsabile di Cosmopolitan Lavinia Farnese che aprirà il Festival Eredità delle donne di Firenze (24-26 novembre), con la direzione artistica di Serena Dandini. Scarano, attrice e artista poliedrica, è una delle protagoniste di Circeo, la serie creata da Flaminia Gressi e diretta da Andrea Molaioli (in onda su Rai 1 il 14, 21 e 28 novembre 2023), che ripercorre il processo ai colpevoli del massacro del 197





