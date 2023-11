Green Communities: progetti per l'energia pulita in Italia

La Green Communities del Pinerolese, con 28 Comuni di Val Pellice, Chisone, Germanasca e 4,3 milioni a disposizione punta dritto alla valorizzazione del bosco e delle sue filiere. E punta su una migliore organizzazione del ciclo dei rifiuti di ristoranti e strutture ricettive. In Garfagnana, 14 Comuni con 3,5 milioni di euro, realizzeranno un gassificatore per produrre energia pulita dal legno e doteranno tutti i Comuni di centraline per la ricarica veloce delle auto.

Nel Goceano, in Sardegna, 9 Comuni vogliono fare della Green Community, finanziata dal PNRR con 4,1 milioni di euro, un progetto strategico per l'uso migliore dell'energia elettrica su scuole ed edifici pubblici, non senza l'eliminazione di auto dai centri storici dei paesi, dotati solo più, dall'estate 2024, di mezzi elettrici per essere raggiunti dai turist

RAİNEWS: Difficoltà per i lavoratori transfrontalieri tra Italia e SloveniaOggi l'incontro a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e l'omologo sloveno Robert Golob: 'Siamo consapevoli dei disagi provocati dalla sospensione di Schengen, speriamo di ripristinarla presto' . Gorizia e Nova Gorica capitali europee della cultura 2025

SOLE24ORE: Italia all'avanguardia con la legge 130 del 15 settembre 2023Italia all'avanguardia con la legge 130 del 15 settembre 2023 che prevede nel 2024 l'avvio di screening per il diabete 1 e la celiachia nella fascia pediatrica, da 0 a 17 anni.

VANİTYFAİRIT: Tedua: il rapper genovese che sta conquistando l'ItaliaTedua, nome d'arte di Mario Molinari, è un rapper genovese di 29 anni che sta ottenendo un grande successo in Italia. Con alle spalle tre dischi di Platino e un anno da primo in classifica, sta per esibirsi nel suo primo Forum di Assago con uno spettacolo notevole. Tedua si definisce uno specchio della società e promette uno show unico nel suo genere.

İLPOST: Il ritorno della pioppicoltura in ItaliaInvestimenti e interesse nella coltivazione dei pioppi stanno aumentando in Italia. Il governo italiano sta discutendo un progetto per utilizzare i finanziamenti europei del Recovery Fund per promuovere la pioppicoltura.

REPUBBLİCA: 12 nuove Stelle verdi assegnate dalla Guida Michelin 2024 in ItaliaLa Guida Michelin 2024 ha assegnato 12 nuove Stelle verdi in Italia. Questo riconoscimento viene dato ai ristoratori che si distinguono per attenzione e rispetto alla sostenibilità e all'ambiente sia nel menù sia nell'approccio generale al lavoro.

TODAY_İT: Il 2023 potrebbe essere ricordato come l'anno degli eventi estremi in ItaliaIl ritmo dei fenomeni estremi come inondazioni, alluvioni e frane sta aumentando in Italia. Le coste sono particolarmente a rischio a causa dell'erosione e dell'innalzamento del livello del mare. L'intervista a due esperti sull'impatto di questi eventi sugli italiani che vivono sulle coste.

