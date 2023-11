Grande Fratello, Rosy dà un calcio a Fiordaliso per zittirla: «Ahi, mi fai male...»: cosa è successo all'inter

Grande Fratello, Fiordaliso: «Beatrice, lui è un abile giocatore».

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MEDIASETTGCOM24: 'Grande Fratello', nella Casa è festa grande per la notte di HalloweenClassico party a tema horror per i concorrenti del reality, Giuseppe prova a riavvicinarsi a Beatrice ma con scarsi risultati

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Grande Fratello, Beatrice Luzzi gela Giampiero Mughini: cosa è successoLa battuta dello scrittore e la risposta 'gelida' dell'attrice

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

VANITYFAIRIT: Grande Fratello 2023: la rivelazione di Alex Schwazer e l'imbarazzo di Beatrice LuzziLa quindicesima puntata del reality show di Canale 5 vede ancora una volta protagonista l'attrice di Vivere, bersagliata da più fronti con lo scopo di farla crollare

Fonte: VanityFairIt | Leggi di più ⮕

COMINGSOONIT: Grande Fratello, tutte pazze per Mirko Brunetti (ma lui avrebbe puntato Angelica)Rosy, Anita e Letizia non sono rimaste indifferenti al fascino del 26enne che sta infiammando i bollenti spirti del Gf. Mirko sembra avere una preferenza per una in particolare.

Fonte: comingsoonit | Leggi di più ⮕

COMINGSOONIT: Grande Fratello, Beatrice Luzzi sbotta contro Alfonso Signorini (e ha ragione!)Beatrice Luzzi: 'Chiunque può dire qualsiasi cosa perché tanto il video può non esserci. Perché il Grande Fratello non riprende tutto 'l'attrice romana apre il 'caso' al Grande Fratello.

Fonte: comingsoonit | Leggi di più ⮕

COMINGSOONIT: Grande Fratello, Luca Argentero svela un retroscena su come entrò nel reality 20 anni fa!Luca Argentero ha svelato un retroscena sulla sua partecipazione al GF, a distanza di 20 anni!

Fonte: comingsoonit | Leggi di più ⮕