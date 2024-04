Grande Fratello: Perla Vatiero parla di Mirko Brunetti

Perla e Mirko, recenti protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello, sono stati ospiti nell'ultimo appuntamento con Casa Chi. Durante l'intervista, Perla ha dichiarato di non essere entrata nella casa per riprendersi Mirko, ma per fargli rendere conto di chi è e di ciò che aveva perso. Ha voluto farsi riconoscere da lui e farlo rendere conto della persona che ha vicino, soprattutto dopo l'esperienza a Temptation Island. Perla ha sempre saputo che l'amore non era finito e che poteva riaccendersi.

