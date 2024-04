Grande Fratello, Intervista esclusiva a Mirko Brunetti: 'Ho dato tutto me stesso, il mio amore per Perla Vatiero è autentico'

📆 15/04/2024 10:51:00

📰 comingsoonit ⏱ Reading Time:

15 sec. here

7 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 26%

Publisher: 63%

Grande Fratello,Intervista,Mirko Brunetti

Tra non molto, potreste provare la strana sensazione di esservi svegliati a un certo punto tra gli anni Settanta e i primi anni Duemila. Continua a crescere di giorno in giorno il numero di revival e remake in sviluppo alle reti americane, e non ci vuole molto per capire perché: sono tra le serie più viste sulle piattaforme streaming tra chi ne ha nostalgia e chi le scopre per la prima volta. Secondonei panni di Lilly Rush, una detective della Omicidi di Philadelphia che, dopo aver dimostrato grandi capacità nella risoluzione di un crimine rimasto irrisolto per molti anni, entra a far parte di una squadra che ha il compito di trovare una soluzione a tutti quei casi diventati'freddi' - crimini spesso vecchi, cui nessuno è riuscito mai a dare una spiegazione, tantomeno trovare un colpevole