Gp Messico: Verstappen domina libere 1, quinta Ferrari Leclerc

Dominio di Max Verstappen nelle prime libere del Gran Premio di Formula 1 del Messico. Il campione del mondo della Red Bull griffa il miglior tempo in 1:19.718 precedendo la Williams di Alexander Albon (+0.

095) e il compagno di squadra e pilota di casa Sergio Perez (+0.297). Quarta la McLaren di Lando Norris (+0.519) e quinta la Ferrari di Charles Leclerc (+0.579). Settima l'altra Rossa di Carlos Sainz (+0.761), mentre è solo undicesimo Lewis Hamilton (+1.006).

