GP di Città del Messico, prove libere 1: Verstappen detta il passo, Ferrari come una infermeria

Dal Texas a Città del Messico, la Formuila 1 ha attraversato la frontiera per entrare nel Paese di Sergio Perez, amatissimo dai suoi connazionali tanto da convincere la Red Bull a mettere alle spalle di Max Verstappen, non particolarmente amato da quelle parti, due guardie del corpo. Una esagerazione? Forse sì. Intanto, proprio il neo campione del mondo ha firmato il primo tempo nel turno iniziale delle prove ilbere.

Tra i volti non iscritti al campionato, con l'Alpine-Renault di PIerre Gasly ha girato Jack Doohan (figlio del conque volte campione del mondo di motociclsimo, classe 500) che già nel 2022 aveva partecipato al primo turno del venerdì proprio in Messico e ad Abu Dhabi, dove aveva svolto anche una giornata di test. Frederik Vesti ha portato in pista la Mercedes al posto di George Russell.

