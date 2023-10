Governo, ma quale fascismo: sempre in aula, meglio di Renzi e Conte

Era stato dipinto come il governo che metteva in pericolo la democrazia, occhieggiante all’autoritarismo, al disprezzo delle aule parlamentari, a innominabili nostalgie per anni liberticidi. A un anno dal suo insediamento si scopre, grazie a un dossier realizzato daè quello che ha più risposto alle interrogazioni fatte dai parlamentari.

Seguono Ambiente (13%), Interno (10%), Affari europei (9%), Cultura (7%), Lavoro (6%), Agricoltura (3%). Nessuna risposta alle interrogazioni scritte, invece, dai ministri degli Affari Regionali, delle Infrastrutture (Matteo Salvini), dell’Economia (Giancarlo Giorgetti), del Turismo (Daniela Santanché), dell’Università (Anna Maria Bernini), dello Sport (Andrea Abodi), della Salute (Orazio Schillaci), della Disabilità (Alessandra Locatelli).

