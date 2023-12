«Governiamo insieme 15 Regioni, l’accordo lo troveremo anche stavolta». I big del centrodestra ostentano ottimismo: la matassa delle Regionali 2024 (cinque Regioni al voto, tutte con giunte uscenti di centrodestra) verrà sbrogliata a tempo debito. Eppure, a meno di 90 giorni dal primo test con le urne (quello in Sardegna, a fine febbraio o inizio marzo), un quadro definito dei candidati ancora non c’è.

Anzi: l’impressione, per dirla con le parole di chi nelle file della maggioranza segue il dossier, è che per sbloccare lo stallo «Meloni, Salvini e Tajani si dovranno chiudere in una stanza, e qualcuno dovrà rinunciare a qualcosa». Ecco perché non sembra casuale la mossa del leader leghista: «Nessuna riunione e nessun accordo con Giorgia e Antonio per cambiare gli uscenti», scandisce Salvini. «Alle prossime regionali, la Lega sostiene che il centrodestra unito debba sostenere gli attuali governatori»





ilmessaggeroit » / 🏆 19. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Regionali, Meloni chiede 3 candidati governatori: oltre a Marsilio (Abruzzo), la leader vuole decidere su Sard«Siamo il primo partito della coalizione, com’è possibile che governiamo solo...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Samsung Gauss sui telefoni Galaxy 2024: anche il colosso coreano si butta sull'intelligenza artificiale generativaTra le funzioni previste un traduttore integrato nella funzione di chiamata per la conversione istantanea in altre lingue di audio e testo. Tra le big manca solo Apple ma Tim Cook dice: «Stiamo investendo parecchio nell'AI generativa»

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Sorteggio ottavi di Champions 2024: quando, regolamento, qualificate e dove vederlo in tv e streamingTutte le info sul sorteggio degli ottavi di Champions 23/24: come funziona, squadre italiane presenti e chi lo trasmette in diretta.

Fonte: GoalItalia - 🏆 26. / 63 Leggi di più »

Inter, l'avversaria agli ottavi di Champions 2024: chi affrontano i nerazzurriIl regolamento per l'Inter dopo i gironi: chi sfidano Lautaro e compagni dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League 2023/2024.

Fonte: GoalItalia - 🏆 26. / 63 Leggi di più »

Elezioni Usa 2024, duello De-Santis-Haley in tv. Assente Trump: 'Una perdita di tempo'Usa 2024, sondaggio NYT: 'Trump avanti in 5 Swing States'

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Al via il Consiglio Ecofin sul bilancio Ue per il 2024Schema legato a quadro pluriennale, posizioni Paesi distanti (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »