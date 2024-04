È stato un lungo viaggio, è stato un onore stare accanto a Nole, ma eravamo stanchi l’uno dell’altro. Il croato Goran Ivanisevic parla del divorzio con Novak Djokovic . Ha parlato della sua collaborazione, finita ufficialmente qualche giorno fa, col numero uno del mondo in un’intervista rilasciata a Sasa Ozmo, giornalista di Sport Klub e Tennis Majors.

Ivanisevic menziona gli infortuni e tutto quello che è accaduto con il Covid come cause di turbolenza nella loro collaborazione.

Goran Ivanisevic Novak Djokovic Tennis Divorzio Collaborazione Infortuni Covid

