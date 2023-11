Gonne lunghe: ecco come abbinarle per bene quest’inverno

Anche in questa stagione le gonne lunghe ci fanno battere il cuore! Ecco qualche idea su come abbinarle in modo cool. È molto facile indossare le gonne lunghe d’estate. Basta scegliere il proprio modello del cuore, abbinarlo anche a una semplice t-shirt a tinta unita e finire il tutto con il primo paio di scarpe che ci capita per le mani per avere una mise stilosa e ricercata quanto basta.

D’inverno, invece, la situazione è ben più complessa: il freddo pungente ci impone di aggiungere al look anche calzini, collant e capispalla adatti alle temperature della stagione, e inevitabilmente il coefficiente di difficoltà tende a salire.

Qual è il modo migliore di abbinare le gonne lunghe in questo periodo dell'anno? Non ci sono rigidi diktat da seguire e optare per delle combinazioni che rispecchiano a pieno il proprio stile e la propria personalità è sempre una buona idea.

La cosa che però potete fare è dare uno sguardo agli ultimi scatti di street style e prendere spunto dagli abbinamenti sfoggiati ultimamente da trend setter e influencer. 5 look con le gonne lunghe dallo street style Se non trovate mai l’occasione giusta di sfoggiare i power suit più formali, quest’inverno, invece dei soliti modelli con giacca e pantaloni, prediligete dei completi composti da blazer e gonna lunga. Abbinati a un paio di stivali altissimi vi conquisteranno.

Un look con la gonna lunga ancora più facile da copiare? Partite da una semplicissima maxi skirt nera e indossatela con un paio di décolleté a punta e un cardigan grigio. Il consiglio in più per dare un tocco sensuale al tutto? Indossatelo così, senza nient'altro sotto, e lasciate pure qualche bottone sbottonato.

Se non temete il freddo e i maglioni cropped abbondano nella vostra cabina armadio, quest’inverno sceglietene pure uno color cammello. Indossato con gonna lunga bianca dalla linea svasata e ballerine assicura look quotidiani incredibilmente chic.

