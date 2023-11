Gonna tartan: la tendenza da indossare per le mise chic, ma anche per i look più alternativi dell'inverno 2023 2024

Sarà per il motivo a quadri che ricorda il camino e la fredda stagione, o semplicemente per le infinite possibilità di declinazione del capo, ma la tendenza della gonna tartan (come quasi ogni inverno) continua a conquistare i cuori sia delle personalità più classiche e raffinate, per creare abbinamenti classici e chic, che delle fashioniste e amanti del mondo streetswear da ogni dove, stuzzicando la fantasia per creare accostamenti inusuali e contemporanei.

Sono molti i look presentati in passerella con protagonista il motivo tartan, ma non soltanto in tema di gonne, in quanto tra le tendenze della stagione troviamo proprio gli abbinamenti in full pendant: come Burberry, che presenta un outfit in diverse tonalità di rosso composto da dolcevita (con una leggera trama scozzese), gonna longuette in tartan e, per non farsi mancare nulla, anche dei collant con trama a quadri - ma questa volta in bl



