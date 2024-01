GOL! JUVENTUS-Salernitana 3-1! Rete di Rugani! Incontenibile Chiesa che riceve corto su corner da Iling Jr, poi crossa verso il secondo palo dove Milik colpisce di testa a botta sicura trovando un'ottima respinta di Fiorillo, che però non può nulla sul nuovo tap-in di Rugani.Sugli sviluppi del calcio d'angolo Daniliuc respinge di testa verso il limite dell'area dove Miretti chiude l'azione calciando di collo alto sulla traversa.

Palla filtrante di Chiesa con Milik che pensava fosse per un compagno e lascia sfilare. Il pallone torna in possesso della Salernitana.Salernitana che nei primi minuti ha messo la Juventus con le spalle al muro, ma poi è crollata di fronte alle avanzate bianconere, non riuscendo ad uscire dalla propria metà campo per numerose fasi di gioco. Inzaghi deve anche fare i conti con una panchina corta e con svariati ragazzi della Primaver





Juventus, Allegri: 'Chiesa out per Frosinone'Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, presenta in conferenza stampa la sfida dello Stirpe contro il Frosinone: 'Insidiosa per vari motivi, il primo perchè è l'ultima prima di Natale. Durante le feste c'è un clima diverso, dobbiamo giocare con attenzione e concentrazione

Serie A, ok Atalanta, Udinese, Milan e Salernitana. Ora Juventus-Roma 1-0Serie A, Milan-Sassuolo 1-0. Video, gol e highlights

Rinnovi contratti alla Juventus: presto il turno di BremerIl dirigente Cristiano Giuntoli si è concentrato sui rinnovi dei contratti dei giocatori della Juventus. Presto sarà il turno di Bremer, a cui verrà fatto firmare un prolungamento fino al 2028 con adeguamento del contratto.

Tre gol al Monza per blindare il terzo posto e avvicinarsi alla JuventusIl Milan batte il Monza con tre gol e si avvicina alla Juventus. Tuttavia, ci sono anche due nuovi infortuni nella squadra.

Calciomercato: Futuro da dirigente per un difensore azzurro alla JuventusIl difensore azzurro ha annunciato il ritiro dal calcio giocato e punta a un futuro da dirigente alla Juventus. Nel frattempo, il Bologna si interessa al giovane talento montenegrino Adzic.

Benedizione per le coppie gay, Papa Francesco dà il via libera: «Ma non è un matrimonio»Il Dicastero per la Fede: «Non si deve impedire la vicinanza della Chiesa, ma questa benedizione non verrà mai svolta contestualmente ai riti civili di unione e nemmeno in relazione a essi»

