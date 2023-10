GM, fermi tutti i robotaxi Cruise dopo lo stop delle autorità a San Francisco

Cruise, l’unità di taxi a guida autonoma di General Motors, ha fermato l’intera flotta pochi giorni dopo la sospensione della sua licenza da parte del Dipartimento statale dei veicoli a motore (Dmv) della California. Si tratta di una grave battuta d’arresto per la società, che stava gettando le basi per espandersi in diverse città degli Stati Uniti (operava già in 15 di esse) e in Giappone.

Nell’episodio più grave il robotaxi ha frenato bruscamente ma non ha evitato la persona. Il veicolo ha quindi tentato di accostare, ma ha continuato la corsa per alcuni metri ad una bassa velocità (11 chilometri all’ora) ma con il pedone sotto l’auto. Il Dmv ha affermato che Cruise non ha mostrato l parte del tentativo di manovra di accostamento quando ha condiviso il video dell’incidente con i suoi funzionari il 3 ottobre.

