Gli Ufo si spostano dal cielo alle profondità marine

È un argomento di cui si parla da decenni, tra fantascienza e inchieste reali, e che diventa sempre più di cronaca: è il fenomeno Ufo, o Uap come si dice oggi, una sigla che comprende ogni tipo di Unidentified Aerial Phenomena, piuttosto che solo i classici 'dischi volanti' ormai entrati nella cultura popolare.

Su questi fatti indagano la Nasa, il Pentagono con la sua unità specifica, la divisione Aaro, e però presto stando a quanto riporta il Telegraph, l'argomento potrebbe spostarsi dal cielo alle profondità marine. La nuova direzione arriva dall'ex direttore del Noaa (National Oceanic and Atmospheric Administration), Timothy Gallaudet, che sposta il focus della ricerca dallo Spazio al mare, e dagli Ufo agli Uso, ovvero gli oggetti sommersi non identificati. Gallaudet, ex contrammiraglio della Marina Usa, ha intervistato e raccolto le testimonianze di diversi operatori marittimi, marinai, sommergibilisti in un lavoro di inchiesta lungo diciotto mes

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



repubblica / 🏆 32. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Amici, anticipazioni primo serale: gli eliminati, gli ospiti e tutti gli aggiornamenti sulla puntata di sabatoSabato 24 marzo su canale 5 prende il via il serale di Amici 23 condotto come sempre da Maria...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

'Ma quali Ufo'. Il Pentagono smentisce gli avvistamentiLe segnalazioni di oggetti volanti o sospetti velivoli alieni sarebbero ricollegabili a 'fenomeni ordinari e il risultato di un'errata identificazione'

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

Slavia Praga-Milan, dove vedere gli ottavi di Europa League in tv e streaming: gli orariLeggi su Sky Sport l'articolo Slavia Praga-Milan, dove vedere gli ottavi di Europa League in tv e streaming: gli orari

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

Brighton-Roma, dove vedere gli ottavi di Europa League in tv e streaming: gli orariLeggi su Sky Sport l'articolo Brighton-Roma, dove vedere gli ottavi di Europa League in tv e streaming: gli orari

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

Atalanta-Sporting CP, dove vedere gli ottavi di Europa League in tv e streaming: gli orariLeggi su Sky Sport l'articolo Atalanta-Sporting CP, dove vedere gli ottavi di Europa League in tv e streaming: gli orari

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

Gli smart glasses di Apple avranno fotocamere per identificare gli oggetti circostantiIl colosso di Cupertino sta studiando la possibilità di realizzare un paio di occhiali che possano competere con quelli già prodotti da...

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »