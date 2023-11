Gli shock di offerta del gas sono più deleteri di quelli legati al petrolio

Gli shock di offerta del gas sono di gran lunga più deleteri, nel lungo periodo, di quelli - storicamente più frequenti - legati al petrolio. L'impatto di una crisi nella fornitura di metano come quella vissuta sulla sua pelle dall'Unione Europea dopo l'invasione russa dell'Ucraina e la guerra energetica con Mosca è pari al doppio rispetto a una crisi del greggio, se proiettata nell'orizzonte di un anno, in termini di aumento dei prezzi.

Sono le conclusioni a cui è arrivato lo studio di Banca d'Italia "Gas naturale e macroeconomia: non tutti gli shock energetici sono uguali", che ha analizzato gli effetti della crisi dell'energia degli ultimi due anni. Le politiche di tagli alle forniture adottate da Vladimir Putin contro l'Unione Europea in risposta alle sanzioni si sono perciò rivelate molto più distruttive rispetto al taglio delle spedizioni di greggio che in passato hanno adottato alcuni Paesi del Medio Oriente durante le tante tensioni geopolitich

