Gli scienziati italiani lanciano un appello per il sistema sanitario pubblico

Mancano medici, mancano infermieri, prenotare una visita in tempi ragionevoli è un'impresa, ci sono problemi di sicurezza e di disomogeneità delle cure a seconda delle zone. E la qualità dell'assistenza è sempre più compromessa, la gente si indebita pur di essere curata. I problemi della sanità pubblica sono infiniti. Uno su tutti: le risorse, meno di quelle assegnate rispetto al resto d'Europa.

Per questo gli scienziati d'Italia hanno scritto una lettera aperta, un appello pubblico perché «non possiamo fare a meno del sistema sanitario pubblico». A firmarla nomi noti, dal premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi al farmacologo Silvio Garattini, passando per il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli e l'immunologo Alberto Mantovani. «Dal 1978, data della sua fondazione, al 2019 il sistema sanitario nazionale in Italia ha contribuito a produrre il più marcato incremento dell'aspettativa di vita (da 73,8 a 83,6 anni) tra i Paesi ad alto reddit

Scienziati Italiani Sistema Sanitario Pubblico Medici Infermieri Cure Mediche Qualità Dell'assistenza Risorse Appello Pubblico

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



ilgiornale / 🏆 18. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Amici, anticipazioni primo serale: gli eliminati, gli ospiti e tutti gli aggiornamenti sulla puntata di sabatoSabato 24 marzo su canale 5 prende il via il serale di Amici 23 condotto come sempre da Maria...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Lacerenza, Matteo Renzi: "Hanno scelto un oculista perché non li hanno visti arrivare"'Mi colpisce molto questa involuzione del centrosinistra': Matteo Renzi lo ha detto a Verona a margine della fiera della logistica LetExpo...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

L'Eredità, il sospetto su Ferdinando: "Gli hanno detto che deve vincere"Tira aria di Pino Daniele , nello studio de L'Eredità . Mentre a casa, tra i telespettatori che come ogni sera seguono la puntata del q...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Loredana Bertè dopo il ricovero: "Mi hanno fatto una terapia d'urto, dovrò continuare gli accertamenti"L'artista è rientrata da Roma a Milano dopo il malore che ha reso necessario il ricovero in ospedale

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »

Dalle armi alla gas, dalla green economy all’automotive: così gli Stati Uniti hanno approfittato della…Dai nemici mi guardo io, dagli amici mi guardi iddio. Un modo di dire che probabilmente rimbomba nelle stanze di Bruxelles. L’economia globale rallenta, i tassi di crescita non sono più quelli di qualche anno fa, così ognuno gioca per conto proprio e a scapito degli altri.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Gli chef hanno un cervello “speciale”Gli chef hanno un cervello speciale: più persone hanno da gestire, più sono veloci a programmare le loro azioni e più aumenta il volume del loro cerveletto!

Fonte: OKLaSalute - 🏆 22. / 63 Leggi di più »